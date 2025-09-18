Se prepara en Cuba la feria comercial FIHAV 2025

La Habana, 17 sep.- Cuba anunció oficialmente la celebración de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) 2025, que tendrá lugar del 24 al 29 de noviembre en el recinto ferial EXPOCUBA.

Según publicó el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), FIHAV es considerado el mayor evento comercial y de negocios del país, la feria reunirá a empresarios, delegaciones oficiales y cámaras de comercio de todo el mundo, consolidando su papel como plataforma estratégica para la promoción de inversiones y el intercambio económico regional.

Con información del sitio oficial de FIHAV 2025, la nota en el MINREX aclara que se incluirá el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la Cartera de Oportunidades actualizada con capital extranjero, conferencias sectoriales, lanzamientos de productos y ferias temáticas.

Además, especifica la fuente, se celebrarán los tradicionales Días Nacionales en homenaje a los países participantes, fortaleciendo los vínculos bilaterales y multilaterales de Cuba en el ámbito económico y comercial.

Durante la convocatoria, el director del recinto ferial Pabexpo, Rafael Alejandro Rodríguez, anunció que las delegaciones que repitan su stand este año recibirán un descuento del 30 por ciento, como medida de compensación por las afectaciones sufridas durante la edición anterior a causa del ciclón Rafael.

FIHAV se consolida como un espacio clave para actualizar al empresariado nacional y foráneo sobre la marcha del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones sostenibles para el desarrollo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)