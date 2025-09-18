Bronce para cubana Milaimis Marín en Mundial de Luchas

La Habana.- LA CUBANA Milaimis Marín (76 kg) venció por superioridad técnica (10-0) a Priya, de India, y obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Luchas, con sede en Zagreb, Croacia.

Marín logró así su primera presea en certámenes de la categoría mayores, la cual añade a su medalla de oro conseguida en el Mundial Juvenil de Tallinn, Estonia, en 2019.

Por demás la gladiadora habanera, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, se convierte en la segunda cubana que consigue presea en una cita del orbe.

Lianna de la Caridad Montero había inaugurado ese rico historial para las féminas de la Isla, al alzarse con bronce en la edición de Budapest, Hungría, en 2018.

Este miércoles, la cubana Laura Herin (53 kg) perdió 3-4 en un cerrado combate de octavos de final contra la subcampeona olímpica Lucía Yépez, de Ecuador. Pero la sudamericana continuó sumando triunfos y “arrastró” a la camagüeyana hasta la fase de repesca, prevista para este jueves, fecha en la cual se inician los pases atrás y desbalances en el estilo grecorromano.

Por Cuba hará su debut Oscar Pino (130 kg) contra el sueco Jacob Edward Logaard. (Tomado de Jit)