Finaliza en territorio santacruceño semana de receso escolar con actividades

Santa Cruz del Sur, 19 abr.- Para clausurar con alegría la semana de receso escolar que dio inicio el lunes 13 de abril y finalizó este sábado, se realizaron variadas actividades recreativas y culturales en el parque central de la ciudad cabecera santacruceña con la presencia de infantes, sus familias y pobladores.

A la emotiva jornada matutina acudieron los pequeños representando personajes del libro la Edad de Oro, escrito por José Martí, y de aquellos de ficción que son sus predilectos, haciéndolos sentir felices y compartir como amigos sinceros en medio de tanta algarabía.

En la cita no faltó espacio para la centenaria Banda Municipal de Conciertos, dirigida por Bertila Moya Villafaña. La institución cultural interpretó la rítmica obra Fiesta Tropical y luego acompañó a Gilberto Lugones Frías, uno de sus músicos, quien cantó Más que tu amigo.

El cierre de la semana de receso escolar en esta demarcación, respaldada por los Estudios Luz, Arte Regalo y el Proyecto camagüeyano CBA, pertenecientes al sector cuentapropista, concluyó con juegos de participación al que se integraron niños y adultos.