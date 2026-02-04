Reparan canal derecha de la presa granmense Cauto del Paso

Granma, Cuba. -Experimentados constructores de Las Tunas y Granma, ejecutan mantenimientos al canal derecho de la presa Cauto del Paso, drenaje decisivo para garantizar agua al sector agropecuario y la población de las comunidades de la gran sabana oriental.

La vía fluvial, que protege la economía y el medio ambiente de esa región, fue diseñada para trasvasar 20 metros cúbicos de agua por segundos, pero está parcialmente obstruida por malezas y derrumbes de sus muros.

Para dejar funcionando el canal derecho del embalse Cauto del Paso, potentes equipos y retroexcavadoras extraen grandes volúmenes de hierbas y tierra fangosa, en una restauración muy necesaria.

Especialistas de la Empresa de aprovechamiento hidráulico de Granma evalúan de excelentes las labores de conservación del conducto, útil para irrigar áreas arroceras, cañeras y de cultivos varios. (Tomado de Radio Reloj)