Pescadores santacruceños del sector privado participan en consulta Código de Trabajo

Santa Cruz del Sur, 18 oct.- Un grupo de pescadores de la base número dos del puerto pesquero integral de interés local de Santa Cruz del Sur, perteneciente al sector privado, participaron este viernes en consulta de anteproyecto del Código de Trabajo. La jornada estuvo presidida por Yailin Romero Armentero, secretaria general de la Central de Trabajadores de la Cuba (CTC) en el municipio.

En la cita se enfatizó en las nuevas normas que rigen las relaciones entre el empleador y el empleado a través de contrato determinado o indeterminado, donde estará definido salario, seguridad y salud y descanso efectivo. También se hizo alusión a los convenios trabajo donde está presente que medidas aplicar en caso de indisciplinas.

De existir rotura de la embarcación, está recogido en artículo, el dueño del barco deberá hacer el pago de salario por espacio de un mes al empleado, el que de no estar de acuerdo puede acudir al Tribunal Municipal si fuera preciso, proceso donde se hará valer de igual manera los derechos del trabajador del sector no estatal.

En la reunión estaban presentes Yaquelín Chaviano Alba, secretaria del Buró Sindical Alimentaria y Pesca, Nelvis Álvarez González, especialista de política en gestión de desarrollo, Nestali Vidal Berberena, y Jorge Pardo López, director de Recursos Humanos y asesor jurídico, en igual orden, de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) de estos predios.