Analiza grupo Histo-Santa Cruz temas relacionados con la recuperación histórica santacruceña

Santa Cruz del Sur, 18 oct.- El grupo Histo-Santa se reunió este sábado para analizar asuntos relacionados a la recuperación histórica de Santa Cruz del Sur, una de las primeras cuestiones tratadas fue la elaboración de programa de actividades públicas con apoyo de las autoridades políticas y gubernamentales del municipio como homenaje al centenario de Fidel.

Otro asunto que requerirá seguimiento está relacionado a la restauración y señalización de sitios donde se produjeron hechos históricos. Se hizo también énfasis en la creación de las comisiones de historia en los nueve Consejos Populares y salas con igual propósito en organismos y entidades, enfatizando en la fecha de fundación.

Como interés está divulgar a través de Radio Santa Cruz todo cuanto tenga que ver con la recuperación histórica y priorizar con el respaldo de educadores el trabajo político ideológico con niños, jóvenes y adolescentes a través de seminarios, concursos y otras alternativas.

El Grupo Histo-Santa Cruz llevó a la agenda de trabajo de la jornada la necesidad de restaurar el Museo Municipal y quedó definido que la Comisión de Historia local es la única autorizada a poner o retirar el nombre de mártir que identifique una comunidad, reparto, centro de trabajo y estudio. (Imágenes: Archivo RSC)