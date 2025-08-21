Creación de patios y parcelas en territorio santacruceño lleva trabajo y ciencia

Santa Cruz del Sur, 21 ago.- Juan Arnaldo Tamayo Caro, quien está al frente de un grupo de productores de patios y parcelas de Santa Cruz del Sur, como parte del quehacer para el desarrollo de la agricultura urbana y familiar, asegura que la producción de diversos cultivos en esos espacios lleva trabajo y ciencia para obtener resultados.

Explicó que se hacen intercambios con personas dedicadas al quehacer, muy en consonancia con lo que establece la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Cada pedazo de terreno bien utilizado y fertilizado, empleando la lombricultura, residuos orgánicos y estiércol de cada vacuno, garantiza el desarrollo óptimo de las cosechas futuras.

Muchos son los lugareños que tienen resultados en sus patios y parcelas. Han fomentado incluso los aportes a la cocina hogareña en áreas en las que ni siquiera imaginaban fueran a prosperar los sembradíos por encontrarse en zonas donde el salitre reina a sus anchas. Les ha valido de mucho cumplir consejos y orientaciones. obteniendo los beneficios en hortalizas, frutales y viandas.

En el hogar de Caro Tamayo, quien es un consagrado productor de la agricultura familiar en Santa Cruz del Sur, está previsto impartir clases de técnica de injertos el próximo miércoles, como parte de los cursos de verano a cargo de profesores de la Educación Técnica y Profesional. El encuentro estará a cargo de Yudelkis Centeno Denis, directora del Instituto Politécnico de Agronomía José Fonseca Bolivar.

El septuagenario opina que debe organizarse e incrementarse más el quehacer en patios y parcelas a nivel de Consejos Populares, Circunscripciones y Comités de Defensa de la Revolución (CDR) con la exposición de seminarios e intercambios de semillas. La tierra desatendida nunca será útil pero con la siembra de diversidad de alimentos sí es útil al hombre y la sociedad.