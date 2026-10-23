Partido Comunista Brasileño repudia orden en EEUU contra Raúl Castro

Brasilia, 23 oct.- El Partido Comunista Brasileño (PCB) rechazó la orden de arresto en Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, y la calificó de acto de la hostilidad que mantiene hoy ese país hacia la isla.

La organización expresó en una declaración su solidaridad con Raúl Castro, el pueblo, la clase trabajadora, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, ante lo que consideró una nueva ofensiva política.

Dicha posición responde al anuncio realizado el pasado 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y está vinculado al derribo de dos avionetas del grupo terrorista Hermanos al Rescate en febrero de 1996.

El PCB cuestionó la jurisdicción de las autoridades estadounidenses para procesar a un ciudadano cubano por hechos ocurridos fuera de su territorio y durante el ejercicio de funciones oficiales.

Señaló que no existe un tratado de extradición entre ambos países y recalcó que la iniciativa forma parte de una política de presión contra Cuba, en un contexto de persistentes tensiones bilaterales.

También, vinculó la decisión con lo que describió como una ofensiva cultural, mediática, política y económica contra los pueblos y las naciones, y defendió el derecho de Cuba a la soberanía y la autodeterminación. (Tomado de Prensa Latina)