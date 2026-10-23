65 SNB: Los Toros camagüeyanos van ahora a Las Tunas

Camagüey, 23 oct.- Apenas dos victorias se facturaron del duelo reciente ante Sancti Spíritus en la 65 Serie Nacional de Béisbol, cuando el programa competitivo reserva un nuevo adversario desde mañana sábado: Las Tunas, que ahora en sus predios del parque Julio Antonio Mella, se torna bien difícil.

Del compromiso frente a los Gallos espirituanos sobresalen desde virtudes hasta defectos.

Quizá en el lado positivo, pueda decirse que se logró, por primera vez en el certamen, dos triunfos consecutivos, y una mejor labor de los lanzadores, sobre todo del reaparecido Dariel Góngora y el aun joven lanzador Riquelmi Odelín, sin obviar la labor de Albert Valladares.

Otro factor destacable es el hecho del repunte de la ofensiva, y en ese acápite sobresale el veteranísimo Yordanis Samón, que mantiene su buen bateo (394 de promedio) pese a ser ya un jugador de 45 años.

Las palmas para el espigado jardinero e inicialista Rafael Álvarez (333 de average), un componente esencial en la tanda ofensiva del mentor Miguel Borroto, quien pese a sus habituales movimientos en la plantilla regular, no logra una formación que responda coherentemente al ataque.

En el partido de la víspera, el zurdo Góngora logró mantener en un puño a los visitantes durante seis capítulos, sin embargo, la única carrera marcada por los anfitriones, empujada por jonrón de Jonathan Martínez, a la postre fue insuficiente para llegar al éxito.

Yasiel Labrada se encargó de entrar por el estelar zurdo agramontino, no obstante, en el noveno dejó las bases llenas, sin outs, al admitir tres imparables consecutivos.

En su rescate llegó Juan Raúl Lugo, pero el joven serpentinero permitió un elevado de sacrificio de Carlos Chávez, y un imparable decisivo de Delvis Hernández.

Los visitantes contaron con una buena apertura de Carlos Michel Benavides, pero dispusieron del respaldo de sus relevistas Yankiel Mauris y Yaniesky Duardo, para igualar el duelo a 2 triunfos por bando.

Pero, eso sí, se impusieron finalmente en cinco de los ocho choques celebrados entre ambos.

El elenco de Camagüey registra ahora seis sonrisas y 10 reveses, saldo que lo mantiene fuera de la línea de clasificación para la postemporada.

Los inminentes enfrentamientos en predios tuneros comenzarán desde la 1 y 30 de la tarde. (Texto y foto: Gilberto Rodríguez Rivero/Radio Cadena Agramonte)