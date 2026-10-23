Largometraje cubano Estrés conquista premio de cine en el País Vasco

La Habana, 23 oct.- El largometraje Estrés coloca hoy en alto el nombre de Cuba ante el mundo, al recibir el Premio del Festival Internacional de Cine Invisible en el Azkuna Zentroa del País Vasco, como coproducción cubano-española.

Este es el primer reconocimiento internacional que recibe el filme, de la realizadora Marilyn Solaya, en la que cinco historias abordan una parte de la realidad del país.

Resulta una película responsable, honesta, hecha para Cuba y sobre Cuba, que trata temas que nos afectan, pero que son universales como los conflictos familiares vinculados a la migración, el cuidado de los adultos mayores y el impacto de la pobreza en algunos sectores de la sociedad, comentó en exclusiva a Prensa Latina su también guionista.

Solaya declaró en esa entrevista que se trata de una cinta en la cual se ve reflejada, pues fue filmada por «una guajira de Camagüey comprometida con su país».

«Es una película de amor en la que, como en la vida misma, también aparecen nuestros problemas, nuestras verdades”, precisó.

Reconocidas figuras de las artes escénicas en el país conceden prestigio a esta propuesta, entre ellas, Verónica Lynn, Mario Limonta, Aramís Delgado, Isabel Santos, Luis Alberto García, Héctor Noas, Patricio Wood y María Isabel Díaz.

Clarita García, Iyaima Martínez y el cantautor Elain Morales conforman el elenco.

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), que compartió la noticia, extiende sus felicitaciones al equipo de realización de Estrés y valora su estreno nacional a partir del 47 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que tendrá lugar en La Habana del 3 al 13 de diciembre. (Tomado de Prensa Latina)