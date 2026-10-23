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Reconocen en Camagüey labor de geólogos y mineros (+ Fotos)

Redacción Digital

Camagüey, 23 oct.- Geólogos y mineros de la Empresa Territorial Geominera Camagüey fueron reconocidos hoy por su esfuerzo y sacrificio, como hombres y mujeres sencillos, defensores de la tierra, e inspiración para los que comienzan en este desafiante camino entre yacimientos, minerales y rocas.

Yusmiel Sánchez Silva, director de la entidad, felicitó a sus trabajadores y los invitó a aprovechar las potencialidades de la empresa, los proyectos que se pueden realizar y las nuevas transformaciones económicas en que se encuentran inmersos.

La geología y la minería evolucionan y no dejan de sorprender a la sociedad por su gran aporte a través de la identificación de las propiedades de los diferentes materiales y procesos en el entorno natural que son de máxima importancia en el avance de Cuba, aseguró el directivo.

Se refirió también a la variedad de minerales que tiene el territorio, el personal especializado, los estudios geológicos realizados y las posibilidades que hoy existen para realizar proyectos relacionados a la inversión extranjera y los actores económicos.

Con motivo de la jornada por el Día del Trabajador Geólogo-minero, a celebrarse mañana, realizaron un encuentro con los jóvenes para abordar las nuevas medidas económicas y las perspectivas que pueden tener con estas nuevas oportunidades.

De igual modo, una representación de los trabajadores visitó un prospecto geológico y geositios como parte de la formación académica, donde se trataron temas relacionados con la minería ilegal, las características de los suelos y los procesos de producción.

La filial Camagüey de la Sociedad Cubana de Geología inauguró en la oficina central una exposición geológica para mostrar la historia de esta organización y recordar a valiosos geólogos que forman parte de la historia de esta institución que cumple 50 años el próximo 18 de diciembre. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)

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