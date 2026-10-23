Municipio camagüeyano supera el plan de recuperación de metales no ferrosos

Camagüey, 23 oct.- El municipio de Minas supera el ciento por ciento del plan de recuperación de metales no ferrosos destinados a la exportación, resultado que sitúa a la recuperación de materias primas entre los principales aportes del territorio a la economía nacional.

De acuerdo con Raúl Sánchez Avilés, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Recuperación de Materias Primas en Minas, entre los principales renglones exportables se encuentran el cobre, el bronce, el aluminio, las latas de aluminio y el acero inoxidable. El comportamiento de estos productos está relacionado con los precios del mercado internacional.

“El plan de los productos exportables se cumple por encima del ciento por ciento”, explicó el directivo.

Sánchez Avilés señaló que cada renglón cuenta con una planificación anual, cuyo cumplimiento responde, además, a compromisos de comercialización establecidos con el mercado internacional.

“Cada producto tiene un plan fijado y ese plan constituye un compromiso de venta. Cuando no se cumple, también se incumplen los acuerdos con el mercado internacional”, precisó.

La labor de la entidad no se limita a los materiales destinados a la exportación. En el territorio también se recuperan productos de circulación nacional, como botellas, cartón, plástico y plomo. Sin embargo, los resultados en estos renglones aún están por debajo de las posibilidades existentes.

El director reconoció que “siempre se puede hacer más” y señaló entre las principales reservas del municipio la ampliación de los vínculos con las empresas estatales y un mejor aprovechamiento de las fuentes de materias primas existentes en la localidad.

Otra de las líneas de trabajo está dirigida a la población. Las personas que acumulen grandes cantidades de materiales reciclables en sus viviendas pueden coordinar su recogida con la entidad. Para ello, se moviliza un triciclo eléctrico acompañado por un comprador especializado. También se mantiene la atención en la Casa de Compra.

El pago por los materiales puede efectuarse en efectivo o mediante las plataformas electrónicas Transfermóvil, EnZona y MiTransfer, siempre que el cliente cumpla los requisitos establecidos para utilizar estas modalidades.

La recuperación de materias primas requiere también una mayor conciencia sobre la importancia del reciclaje. Por esa razón, la entidad desarrolla acciones con los pioneros y las escuelas del municipio, con el propósito de fomentar desde edades tempranas hábitos favorables al cuidado del medio ambiente.

“Comenzamos en las escuelas para formar una cultura del reciclaje que contribuya al futuro de la sociedad”, afirmó Sánchez Avilés.

Cada kilogramo de material recuperado evita que un recurso aprovechable termine convertido en desecho y permite su reincorporación a nuevos procesos productivos. En el caso del plástico, por ejemplo, su reciclaje posibilita la elaboración de diversos artículos destinados posteriormente a la población.

Los resultados de Minas en la recuperación de metales no ferrosos confirman el potencial del territorio. Superar el plan constituye un logro; ampliar las fuentes de recuperación y fortalecer la participación de la población representan los principales desafíos para continuar avanzando. (Texto y foto: La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)