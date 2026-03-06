Otorgaron registro sanitario a los medicamentos Heberkinasa y Nasalferon

La Habana, Cuba. – El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) otorgó el Registro Sanitario a los medicamentos Heberkinasa y Nasalferon, tras concluir estudios clínicos fase tres que avalaron su seguridad y eficacia, informó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Heberkinasa, primer trombolítico recombinante creado en Cuba, fue aprobado para el tratamiento del derrame pleural paraneumónico complejo y el empiema en pacientes pediátricos mayores de seis meses, niños y adolescentes, según resultados del ensayo clínico DENIS realizado en el Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña, de Camagüey.

El estudio demostró que ninguno de los pacientes tratados con Heberkinasa necesitó cirugía, frente al 37,5 por ciento del grupo con tratamiento estándar, y que la estancia hospitalaria se redujo en cuatro días, con impacto positivo en la recuperación.

La investigación, reconocida en el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en San Francisco en 2021, generó seis publicaciones científicas y documentó la eficacia del medicamento por vía intrapleural para drenar la infección, sin eventos adversos relacionados. (Tomado de Radio Reloj)