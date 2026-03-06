Periodistas cubanos rinden homenaje a Juan Gualberto Gómez

La Habana, 5 mar.- Una peregrinación a la tumba que guarda los restos de Juan Gualberto Gómez Ferrer, en el año del aniversario 93 de su partida constituye homenaje hoy de los periodistas cubanos al insigne patriota.

Con el tributo al hermano negro de José Martí iniciará la jornada por el Día de la Prensa Cubana, que a pesar del contexto, la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) no pasa por alto para reconocer la labor de quienes día a día reflejan la vida del país.

En esta oportunidad la jornada se dedica a Fidel, en su centenario y a Pablo de la Torriente Brau, en el aniversario 125 de su natalicio y 90 de su caída en combate en la guerra civil española, como combatiente internacionalista.

Desde este jueves y hasta el venidero 14 de marzo, fecha de la fundación del periódico Patria por Martí, los periodistas del país realizarán encuentro con los jóvenes, conferencias y espacios de confraternizacion

Juan Carlos Ramírez, vicepresidente de la Upec, explicó en conferencia de prensa reciente que el acto central por la efeméride tendrá lugar la próxima semana en el cual se entregará el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández, merecedor este año de la más alta condecoración que otorga la organización. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

