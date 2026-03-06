La energía fotovoltaica favorece al sector campesino y cooperativo en Camagüey (+ Fotos y Post)

Camagüey, 5 mar.- Ante el déficit de combustible que enfrenta el país un mayor número de productores del sector cooperativo y campesino son beneficiados con el otorgamiento de créditos bancarios para la adquisición de paneles solares, lo cual favorece la generación de electricidad en fincas del territorio y con ello garantiza la producción de alimentos.

Hasta la fecha la cifra de campesinos que cuentan con sistemas fotovoltaicos sobrepasa más de un centenar de beneficiados, precisó Regla Frómeta Rivero, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia.

En el territorio unos 111 campesinos cuentan con paneles solares, adquiridos por ellos sin mediar crédito, pero que lo ponen en función de la producción de alimentos, en tanto otro grupo emprende trámites para la solicitud de los créditos bancarios, enfatizó Frómeta Rivero.

Subrayó, además, que también se trabaja con un grupo de campesinos que viven en zonas intricadas no electrificadas de la geografía agramontina para facilitar el montaje de esa tecnología, que propicia beneficios a la ganadería, los cultivos varios y a los quehaceres cotidianos de la familia rural.

La energía fotovoltaica favorece a productores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cándido González Morales, del municipio de Camagüey, lo cual constituye una alternativa para el riego de los cultivos y el suministro de agua para el ganado, experiencia que se generaliza a otras fincas de la base productiva, refirió Osmara Fidalgo Porrata, presidenta de la unidad.

El campesino Luis Miguel Carrió Verde, de la finca La Fortuna, agradece la posibilidad de contar con paneles solares, pues ello le permite una mejor atención de la ganadería, su principal actividad económica, en cuanto a la iluminación del ganado en horarios nocturnos al propiciar mayor cuidado y evitar el robo.

En tanto la usufructuaria Leyanis Bernal, junto a su esposo Rudy Márquez Pérez, de la finca familiar El nuevo amanecer, de la CCS Cándido González, también siente haber alcanzado su sueño con la posibilidad del crédito bancario, lo que reporta mayor seguridad para los animales y propicia un mejor bienestar familiar en los quehaceres domésticos.

En Camagüey se buscan alternativas para mitigar los efectos que impone el déficit de combustible que enfrenta el país ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, con el uso de la energía fotovoltaica en el sector cooperativo y campesino de la región, facilidad que reciben los productores mediante el otorgamiento de créditos bancarios. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)