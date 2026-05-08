Estudio revela que el 58 % de los europeos ya no considera a Estados Unidos un socio fiable

Una encuesta de la fundación alemana Bertelsmann en los 27 países de la UE indica que el 73 % de los europeos cree que el continente debería “seguir su propio camino”. La desconfianza crece bajo la administración de Donald Trump.

La mayoría de los europeos quiere “liberarse” de Estados Unidos. Así lo revela un estudio realizado por la fundación alemana Bertelsmann en los 27 países de la Unión Europea, que evidencia un creciente recelo hacia Washington bajo la administración del presidente Donald Trump.

Según la encuesta, el 58 % de los europeos ya no considera a Estados Unidos un socio fiable, aunque el respaldo a la OTAN se mantiene intacto. La desconfianza es especialmente alta en Alemania, donde el 73 % duda de la fiabilidad del país norteamericano, un porcentaje que supera claramente la media de la UE.

El estudio, realizado en marzo, encuestó a más de 18.000 adultos de entre 18 y 69 años. Su autor, Florian Kommer, señaló que “un presidente estadounidense polarizador y las crecientes tensiones geopolíticas han desplazado la opinión pública europea hacia una mayor autonomía”.

El peso de Estados Unidos como socio estratégico también disminuyó considerablemente: solo el 31 % de los encuestados lo considera el socio más importante de la UE, frente al 51 % registrado en septiembre de 2024. En apenas un año y medio, este indicador ha caído 20 puntos porcentuales.

Paralelamente, crece el deseo de una mayor independencia europea. El 73 % opina que Europa, tras décadas de estrecha vinculación con Estados Unidos, debería “seguir su propio camino”. En otoño de 2024, esa proporción era del 63 %.

China no sale beneficiada de este cambio: como posible socio alternativo, Pekín apenas suma apoyos y la desconfianza hacia el gigante asiático sigue siendo alta. Los encuestados, en cambio, atribuyen mayor importancia estratégica al Reino Unido y a Canadá.

Por RT en español