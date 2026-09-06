Captura de langosta mantiene eficientes resultados en empresa pesquera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 5 sep.- La captura de la langosta mantiene eficientes resultados productivos en la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur, refirió Abel Blanco López, jefe de la flota para la pesca del importante rublo exportable.

En los meses de enero y febrero del actual calendario de un plan de 28 toneladas de la Reyna del Caribe, se entregraron a la industria más de 35 toneladas, para un 27 por ciento de sobre cumplimiento, muestra del esfuerzo mancomunado de las tripulaciones de los seis navíos involucrados en la tarea.

Al comenzar el levante de veda de la langosta en julio, el cierre de la etapa mostró índice alentador, con una cifra superior a las 20 toneladas por encima de lo planificado. Mientras que agosto, aunque tuvo sus contratiempos por falta de indispensables recursos, impidiendo ejecutar los quehaceres de captura por varios días, se subió a bordo 23 toneladas, tres más superior a lo planificado.

Blanco López aseveró que es constante la atención a los hombres de la flota langostera de la entidad santacruceña EPISUR con los alimentos necesarios y una sistemática preocupación por sus familias. Se garantizan además las artes de pesca y las soluciones a fallas eléctricas y roturas mecánicas de los barcos en la propia área de labor, lo que da lugar a que el acumulado en lo que va de 2026 ascienda a cerca de las 80 toneladas de langosta.