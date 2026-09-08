La recta final de la carrera para suceder a Guterres

Naciones Unidas, 8 sep.- La carrera para suceder al portugués António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entra en su etapa decisiva con tres latinoamericanos a la cabeza: Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y Rafael Grossi, de Argentina. Los tres ocuparon los primeros lugares en los dos sondeos informales realizados hasta ahora por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo a las candidaturas.

Rodrigues-Birkett, actual representante permanente de Guyana ante la ONU y excanciller de su país, tomó la delantera en la segunda votación, realizada el 21 de agosto. Recibió ocho votos de ‘aliento’, tres de ‘desaliento’ y cuatro sin opinión, después de haber terminado segunda en la primera ronda.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, había encabezado el primer sondeo del 30 de julio con diez votos favorables, uno contrario y cuatro sin opinión, según Reuters. En la segunda ronda cayó al segundo puesto, con siete apoyos, cuatro rechazos y cuatro votos sin opinión.

Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mantiene tercero. El argentino consiguió siete votos favorables en ambas rondas, aunque en la segunda acumuló seis votos de ‘desaliento’, frente a cuatro de Grynspan y tres de Rodrigues-Birkett. Esa cantidad de rechazos puede convertirse en un obstáculo a medida que el proceso avance hacia las votaciones decisivas.

Los tres, sin embargo, forman parte de una competencia más amplia. La lista oficial de Naciones Unidas incluye también a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el expresidente senegalés Macky Sall, el diplomático ugandés Olara Otunnu y la ecuatoriana Ivonne A-Baki, postulada por Tonga. La fuerte presencia regional responde también a la expectativa de que, por rotación geográfica, América Latina y el Caribe tengan esta vez mayores posibilidades de quedarse con el cargo.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad califican inicialmente a cada aspirante con las opciones ‘aliento’, ‘desaliento’ o ‘sin opinión’. En las dos primeras rondas, los votos de los cinco miembros permanentes —China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia— no se diferenciaron de los demás. Más adelante, el Consejo prevé utilizar papeletas de distinto color para distinguir los votos de esas cinco potencias y detectar si un candidato enfrenta un posible veto, de acuerdo al Informe del Consejo de Seguridad.

Ese punto será determinante. El Consejo de Seguridad debe finalmente recomendar un nombre a la Asamblea General y cualquiera de las cinco potencias con asiento permanente puede bloquear una candidatura. Por eso, liderar los primeros sondeos no garantiza la victoria: la clave será construir un consenso suficientemente amplio y, sobre todo, evitar el veto de los cinco miembros permanentes.

La ONU nunca ha tenido una mujer como secretaria general y América Latina y el Caribe solo ocuparon el cargo una vez, con el peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Guterres concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre y quien resulte elegido asumirá el 1 de enero de 2027. Con Rodrigues-Birkett, Grynspan y Grossi encabezando hasta ahora los sondeos, la región llega a la recta decisiva con posibilidades concretas de volver a conducir el organismo mundial. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)