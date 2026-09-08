Artista cubano Jesús Lara mostrará su axiomática en La Habana

La Habana, 8 sep.- Bajo el título Axiomática Lara, retablos y otras iluminaciones, la exposición reúne una selección de obras recientes y con ella expresa «el momento artístico en que actualmente se encuentra su producción», resalta nota de prensa.

La reseña destaca que el artista muestra una etapa de particular interés dentro de su trayectoria que durante más de tres décadas desarrolla una obra marcada por la investigación, la experimentación y el tránsito entre distintas formas de expresión, en las que la construcción formal, la materia y el espacio adquieren un papel central.

El proyecto continúa una investigación que ha acompañado al artista a lo largo de su carrera, pero incorpora nuevas relaciones entre sus diferentes campos de trabajo y una concepción más amplia de la obra como estructura, objeto y espacio, subraya el texto.

La relación de Jesús Lara con la Biblioteca Nacional se remonta a su propia formación. Esta muestra presentada en la Galería El Reino de Este Mundo supone, por ello, el encuentro entre una obra en plena transformación y un espacio profundamente ligado a la historia personal y cultural del artista, analiza la nota.

Conocido también por su faceta como escritor y músico, Jesús Lara desarrolla una producción literaria y musical paralela a su trabajo en las artes visuales. “No busco una síntesis entre disciplinas, sino su fricción: el instante en que dejan de reconocerse y producen otra realidad”, reflexionó el artista habanero.

Con una amplia y abarcadora obra, Lara arrancó con su primera exposición personal Sugestiones inhibidoras de las apariencias en Pensilvania, Estados Unidos, en 1994.