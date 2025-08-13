“Toda la gloria del mundo”: Exposición fotográfica de Alex Castro honra el legado de Fidel

La Habana, 12 ago.- En homenaje al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fue inaugurada hoy en la tarde, en el Memorial José Martí de la capital, la exposición fotográfica titulada Toda la gloria del mundo, del artista visual Alex Castro Soto del Valle.

La muestra, que reúne una selección de imágenes íntimas y emblemáticas del líder histórico de la Revolución Cubana, propone un recorrido visual por momentos significativos de su vida pública y privada, capturados desde la mirada cercana de su hijo y fotógrafo.

Las instantáneas revelan no solo la dimensión política de Fidel, sino también su humanidad, su vínculo con el pueblo y su presencia en los grandes hitos de la historia nacional.

Durante la apertura, el Alex Castro agradeció con emoción a todas las personas e instituciones que colaboraron en la conformación de la muestra, reconociendo que el proyecto es testimonio del impacto duradero del ejemplo de su padre en la conciencia nacional.

“Estas imágenes no son solo recuerdos, son fragmentos vivos de nuestra historia reciente”, expresó.

Más que una recopilación de instantáneas, el fotógrafo señaló que la muestra invita a una pausa meditativa, a mirar más allá de las facetas públicas del líder y adentrarse en una dimensión más íntima, más humana. No se trata únicamente de arte, sino de un compromiso profundo: mostrar al Fidel que también habitaba en los gestos cotidianos, en la mirada que no siempre se vio.

A la ceremonia de apertura asistieron destacadas figuras del ámbito político y cultural, entre ellas Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura. También estuvieron presentes representantes del CCPCC, intelectuales, artistas y ciudadanos que acudieron a rendir tributo al líder revolucionario.

Durante la inauguración de la exposición Toda la gloria del mundo, Elier Ramírez Cañedo, subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, destacó que la muestra reúne 50 fotografías de Alex Castro, quien ofrece una perspectiva única e íntima como hijo del líder revolucionario. Una mirada que revela lo humano detrás del ícono, capturando gestos sencillos, la entrega al deber y la lucha constante como expresión de la verdadera gloria: la colectiva, no la personal.

“Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, frase martiana de la cual toma el título la muestra, se convierte aquí en símbolo de la grandeza contenida en los gestos cotidianos, en la mirada profunda y en el compromiso inquebrantable con los ideales de justicia y soberanía.

Con esta exposición, se da inicio oficial al programa de actividades en saludo al centenario de Fidel Castro, que se celebrará el próximo año.

La misma permanecerá abierta en el Memorial José Martí durante todo el mes de agosto y hasta octubre. En cada fotografía, el visitante encontrará no solo una imagen, sino una invitación a recordar, a sentir y a pensar el país desde sus raíces más profundas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)