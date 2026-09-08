Efectos del bloqueo contra Cuba evidencian nuevo récord

La Habana, 8 sep.- Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ha provocado una pérdida de ocho mil 083 millones 300 mil dólares, una cifra récord que se traduce en dificultades de todo tipo para la población, señaló este lunes Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó que el bloqueo no perjudica a un Gobierno, sino la vida de un pueblo en todos los ámbitos y es un acto de castigo colectivo que se manifiesta en prolongados apagones, la falta de alimentos y otros recursos indispensables para la existencia humana.

Señaló que la orden ejecutiva del presidente estadounidense el pasado 29 de enero decretó el bloqueo energético, medida que impide la entrada al país de combustible y de otros suministros debido a las amenazas de sanciones contra navieras y empresas extranjeras, emitidas desde la Casa Blanca.

Puntualizó que la llegada a la nación caribeña de un barco de crudo de 100 mil toneladas permitiría reducir drásticamente los apagones por aproximadamente dos semanas, al mismo tiempo manifestó que si se pudiera importar combustible se podría disminuir el apagón al mínimo.

El titular del Ministerio de Relaciones de Cuba comentó que el país está inmerso en la transformación de la matriz energética a partir de la fuente solar, proceso en el que también presenta trabas por las presiones de Washington.

Expuso que debido a la situación energética es perjudicado el abasto de agua porque el mecanismo que se utiliza para esta tarea es interrumpido por la falta de electricidad, imprescindible para el bombeo de este vital recurso, así como por la falta de piezas que en muchas ocasiones no se pueden importar.

Rodríguez Parrilla denunció que la política hostil que desarrolla el gobierno de Estados Unidos atenta contra la vida de los recién nacidos que dependen del funcionamiento de un equipo médico para sobrevivir.

Subrayó que como cuando consecuencia del cerco estadounidense contra la Isla, la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos pasó de un cuatro por ciento en 2018 a un 9,9 en 2025.

Declaró ante la prensa que dentro del sistema de salud cubano han ocurrido hechos dramáticos, donde los especialistas han terminado operaciones con lámparas recargables o linternas de móviles, y otras acciones quirúrgicas se han atrasado por la falta de recursos.

La crueldad de este castigo colectivo, acotó, se expresa en los miles de cubanos que luchan a diario sin transporte público para llegar al trabajo y a los centros de estudios porque el parque automotor está prácticamente paralizado por no disponerse de combustible.

La orden ejecutiva del primero de mayo último, agregó, es otra de las medidas de la Casa Blanca para perjudicar aún más al pueblo cubano y restringir a otro nivel el acceso de Cuba a esos recursos que necesita para desarrollar la economía.

Añadió que de no existir el bloqueo, el producto interno bruto del país a precios corrientes hubiese sido en 2025 un 10,8 por ciento superior al valor estimado para ese año.

Enfatizó que ante este cruel desafío el país no se dejará vencer y seguirá inmerso en responder con gran esfuerzo a las necesidades de la población a partir de la rápida implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Aclaró además que no habrá una crisis humanitaria en Cuba porque el pueblo es profundamente solidario y es sujeto protagonista de los cambios que se introducen en el país para responder a los problemas y fortalecer el modelo económico de la nación, el cual está orientado a la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Expresó que dentro de la nación norteamericana existe conocimiento sobre el abuso que comete su administración y se exige el fin de la política hostil que se desarrolla contra la mayor de las Antillas.

El próximo mes de octubre, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se llevará a votación el tema “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” y el canciller señaló que el pueblo cubano confía en el respaldo internacional, a pesar de las maniobras y presiones de Washington, ante esta injusticia que durante todos estos años ha ocasionado pérdidas equivalentes a 178 mil 700 millones 500 mil dólares.

Estuvieron presentes en la conferencia otros representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y reporteros de los principales medios nacionales y corresponsales extranjeros acreditados. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)