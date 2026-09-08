Abanderada delegación cubana a Olimpiada y Paralimpiada Mundial de Ajedrez

La Habana.- EL COLISEO de la Ciudad Deportiva acogió este lunes un matutino especial, en el cual se abanderaron las delegaciones cubanas que participarán en la 46 Olimpiada y la III Paralimpiada de Ajedrez de la FIDE, del 10 al 27 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

La actividad, presidida por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder); Caridad Cuza, funcionaria del Comité Nacional de la UJC y Yaraelis Ochoa, de la UJC municipal del Cerro, contó con la presencia de trabajadores del organismo y glorias deportivas.

También asistieron medallistas de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda Guayaquil 2026, a quienes les fue aplaudida su actuación en el certamen continental, del que regresaron con el segundo lugar por países.

El acto, que recordó el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, el 60 aniversario de la gesta del Cerro Pelado y el 50 del crimen de Barbados, tuvo como motivación fundamental el inicio del curso escolar y el respaldo a los ajedrecistas que defenderán los colores de la Isla en la cita mundialista.

Fue ocasión propicia para rendir homenaje a Agustín Abril García, director de Programación y Organización Deportiva del Inder, fallecido el pasado 25 de agosto, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al Sistema Deportivo Cubano.

En la jornada se entregaron carnés de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a jóvenes del organismo, y se impusieron varias distinciones.

Emilia Rebeca Hernández recibió la Distinción Rafael María de Mendive por más de 20 y 25 años de labor en el sector.

Omar Venegas, vicepresidente del Inder, y Jorge Arturo Cala, comisionado de badminton, por su parte, fueron condecorados con la Distinción Mártires de Barbados, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del Deporte y la Cultura Física.

Un reconocimiento especial se otorgó a Juan Abelardo Colombá Cedeño por su destacada trayectoria laboral en el organismo.

Para la ceremonia de abanderamiento de los ajedrecistas, el enseña nacional, portada por la gloria del deporte Carlos Larduet, fue entregada al presidente del Inder, quien a su vez la puso en manos de Yerisbel Miranda, escoltada por Héctor Luis Fuente de Feria y Pedro Morales Romero.

Idalis Batista, bronce mundial paralímpica, dio lectura al compromiso de ambas delegaciones en el que ratificó el juramento de representar dignamente a la Patria, con el máximo esfuerzo por la victoria en cada partida y mantener la disciplina dentro y fuera de la competencia.

Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, expresó: «Hoy recibimos la bandera y qué mejor lugar que la casa grande del deporte cubano, lo que es un alto compromiso; esa será la inspiración para entregarnos en cada tablero con la pasión que nos caracteriza. Es un compromiso con la Patria, por lo que estoy convencido de que regresaremos con la bandera en alto y convencido de que competiremos dignamente». (Tomado de Jit)