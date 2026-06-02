Niños, adolescentes y jóvenes tienen derechos garantizados en Cuba

Santa Cruz del Sur, 1ro jun.- Los niños, adolescentes y jóvenes tienen plenos derechos en Cuba desde aquel trascendental 1ro de enero de 1959 en que la libertad se engalanó de bandera, independencia, soberanía y respeto a los cubanos. El Comandante en Jefe daba a conocer al pueblo en cada parada del recorrido de Santiago de Cuba hasta La Habana que todo sería diferente y para bien de los explotados.

Coincidente con el aniversario 173 del natalicio de José Martí el 28 de enero de 2025, se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. El texto no sólo actualizó la normativa jurídica de 1978, sino que revolucionó a grado máximo la concepción y la protección de los derechos de las generaciones más jóvenes de Cuba, las que nunca más sufrirían abusos, miserias y los abandonos del pasado.

El instrumento legal reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no como meros objetos de protección, sino mucho más: sujetos con plenos derechos y capacidades en desarrollo permanente, basados en principios rectores como la igualdad, la no discriminación y el respeto de las decisiones de quienes protegen la Ley.

El Código cubano de la Niñez, Adolescencias y Juventud garantiza los derechos básicos de la vida como la salud, la educación, la protección social, la prevención temprana y los cuidados alternativos de calidad, entre otros, en los que están presentes la dignidad, el humanismo y la justicia como valores supremos de la sociedad socialista en construcción.