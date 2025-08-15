Realizan en territorio santacruceño reunión de comercialización y concertación de precios

Santa Cruz del Sur, 15 ago.- Jorge Enrique Sutil Sarabia, Gobernador Provincial de Camagüey, presidió este jueves la reunión extraordinaria del Comité de Comercialización y Concertación de Precios donde estuvieron presentes las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Cruz del Sur, directores de entidades, organismos y presidentes de unidades productoras.

Sin tapujos ni paños tibios Sutil Sarabia llamó a transformar la situación de la agricultura cañera y la producción de alimentos, donde no se alcanzan los niveles establecidos, afectando el desarrollo económico del territorio y el bienestar alimenticio del pueblo.

Indicó el dirigente gubernamental agramontino a crear dos polos productivos, uno en la Empresa Cañera Cándido González y el otro en la Empresa Agroindustrial Jesús Suárez Gayol, empleando con eficiencia los hombres, la maquinaria, el combustible y demás recursos elementales en medio de la economía de guerra por la que atraviesa Cuba.

Fue analizada la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y otros decretos vinculados estrechamente con las producciones agropecuarias y su correcto destino, las que su mayoría se comercializan en el mercado informal para beneficio del bolsillo de los intermediarios.

Quedó puntualizado como la falta de control, la inercia administrativa y las irresponsabilidades conllevan a dejarle el camino libre a la corrupción y al enriquecimiento ilícito con productos como la leche y carne vacunas, el arroz y el carbón, este último actual aportador de divisas, lo que se hace necesario se fiscalice su fabricación en tierras del estado.

A partir de la semana entrante, se conoció que se activarán los grupos de enfrentamiento al delito y Bancarización para el chequeo a unidades productivas que incumplen con la contratación de sus renglones productivos, los planes de entrega a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio y el pago de las cuentas en moneda nacional del sistema bancario local.

Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, señaló que se cumplirá con exigencia lo indicado por Sutil Sarabia para incrementar los ingresos económicos que tanto necesita Santa Cruz del Sur. Por su parte Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC)del territorio santacruceño aseguró que se trabajará con mayor rigor y control.