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Muestra en Cuba sobre nexos entre Fidel Castro y Tomás Gutiérrez Alea

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 14 abr.- El Centro Cultural Casa Titón y Mirtha, en esta capital, abrirá el próximo día 16 una exposición que explora los vínculos entre el destacado cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea y el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Según la invitación, será un recorrido visual y documental por la vida revolucionaria del autor de filmes emblemáticos de la cinematografía nacional como Memorias del Subdesarrollo, La muerte de un burócrata, Fresa y Chocolate, y su acercamiento a la obra y al pensamiento de Fidel Castro, una relación que quedó inmortalizada a través de la historia.

La muestra se sustenta en una valiosa selección de documentos históricos, reconocimientos y fotografías que testimonian el diálogo entre dos figuras fundamentales de la cultura y la política cubanas, señala la nota.

Auspiciado por la Oficina del Historiador de La Habana y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el evento tendrá lugar a las 14:00, hora local, en la sede de Casa Titón y Mirtha, ubicada en calle Paula esquina Cuba, en la barriada de San Isidro, de La Habana Vieja. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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