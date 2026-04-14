Activistas europeos impulsan nueva flotilla humanitaria hacia Gaza

Reino Unido, 14 abr.- La Global Sumud Flotilla, denominada “Flotilla de la Libertad 2”, se prepara para zarpar rumbo a la Franja de Gaza, en lo que sus organizadores describen como la mayor iniciativa marítima internacional para desafiar el bloqueo impuesto al territorio palestino.

De acuerdo con reportes de grupos promotores, la flotilla partirá desde puertos europeos, fundamentalmente Marsella, en Francia, y Barcelona, en España. En la iniciativa participan activistas de organizaciones internacionales pro-palestinas, en su mayoría vinculadas a movimientos de izquierda en Europa.

El objetivo de la acción es llevar ayuda humanitaria a la población gazatí, visibilizar la crisis que enfrenta ese territorio y aumentar la presión internacional sobre Israel para que levante completamente el bloqueo.

La salida de la flotilla se produce en un contexto de crecientes limitaciones en el acceso a recursos básicos y reiterados llamados de organizaciones internacionales a facilitar la entrada de asistencia humanitaria. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)