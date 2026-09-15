Directora de Centro Unificado de Adultos santacruceño valora de favorable comienzo de curso escolar

Santa Cruz del Sur, 14 sep.- Glacela Domínguez Rodríguez, directora del Centro Unificado de Adultos (CUA) 28 de Septiembre de Santa Cruz del Sur, valoró de favorable el comienzo del curso escolar 2026- 2027 en ese centro, donde para el desarrollo del proceso docente educativo se utiliza los sábados aulas de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos.

En el acto de inicio de la etapa lectiva se presentó a los estudiantes el claustro de profesores y fue dado a conocer el reglamento escolar, el horario a cumplir y otras informaciones de interés, enfatizándose en la disciplina y puntualidad a mantener por educadores y alumnos.

La matrícula del CUA asciende a 59 educandos, 31 de ellos asisten a la sede municipal, 10 en recinto anexo ubicado en la comunidad de Cándido González y el resto recibe las materias en escuela del poblado de Haití donde residen. Tarea a la que dan seguimiento los coordinadores generales de ese sistema de enseñanza en los que se encuentran trabajadores, jóvenes y amas de casa.

Domínguez Rodríguez refirió que los discípulos del Centro Unificado de Adultos 28 de Septiembre de Santa Cruz del Sur cuentan con la base material de estudio, en la que están presentes los textos del Tercer Perfeccionamiento para los discípulos del quinto semestre. Destacó que el trabajo a desempeñar, como en periodos anteriores, tiene como propósito más esencial la calidad, como digno homenaje a José Martí y Fidel Castro Ruz.