Minas, Camagüey, 3 de jun.- La escuela primaria Juan Vitalio Acuña Núñez, ubicada en esta demarcación, ha emprendido un proyecto significativo que impacta la producción de alimentos en la región: su huerto escolar. Este anhelo hecho realidad no solo produce diversos cultivos, sino que también promueve la formación agrícola entre los estudiantes.

En el huerto se cosechan actualmente variados cultivos, como maíz, plátano burro y yuca, entre otros. Un equipo de personal capacitado, en colaboración con profesores y alumnos, se involucra activamente en este esfuerzo, considerado un trabajo socialmente útil.

Los estudiantes de quinto y sexto grado son los principales actores de esta iniciativa, alineada con las estrategias de la institución para fomentar la preparación vocacional y el autoabastecimiento.

Las actividades en el huerto escolar permiten a los alumnos conocer las bondades de la tierra y el valor de los frutos que esta puede ofrecer. Además, se crea una perspectiva más amplia sobre la alimentación y las prácticas agrícolas en una región con un alto potencial agropecuario.

En Minas, existen múltiples iniciativas que promueven la producción de alimentos en las que los estudiantes están activamente involucrados. Estas actividades no solo buscan educar a los jóvenes sobre la relevancia de la agricultura, sino también prepararlos como futuros líderes que impulsarán el desarrollo sostenible del país.

A través de estas experiencias prácticas, los estudiantes adquieren habilidades esenciales y un compromiso hacia su entorno, lo que les permitirá contribuir de manera positiva a la seguridad alimentaria y al bienestar de su comunidad en el futuro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)