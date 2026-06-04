Felicitó ministro de Salud Pública a enfermeros cubanos en su día

La Habana, 3 jun.- El ministro de Salud Pública de Cuba, José Angel Portal Miranda, envió hoy un mensaje de felicitación a los enfermeros cubanos en ocasión de su día, en el que destacó que hablar de la Enfermería cubana es hablar de «sacrificio, de resistencia y de amor».

Es hablar de mujeres y hombres que han hecho de su profesión una misión de vida, capaces de acompañar al paciente en los momentos más difíciles, de aliviar el dolor, de brindar esperanza y de defender la dignidad humana, aun en las circunstancias más complejas, añadió.

Asimismo, Portal Miranda reconoció la creatividad y el enorme desafío que implican los cuidados de enfermería en medio del complejo escenario económico que enfrenta el país.

En su mensaje por el Día de la Enfermería Cubana, el 3 de junio, el titular subrayó: «las limitaciones materiales no han sido capaces de derrotar la voluntad de ustedes, que con inteligencia, innovación y compromiso, encuentran alternativas para continuar ofreciendo atención y acompañamiento a los pacientes».

Cada solución creada, cada esfuerzo adicional y cada acto de entrega, constituyen una expresión de resiliencia, profesionalidad y amor por la vida, afirmó.

Portal Miranda recordó que el Día de la Enfermería Cubana honra «una manera profundamente humana de entender la vida, el cuidado y el compromiso con los demás», y evocó la vigencia del legado de Victoria Brú Sánchez, «símbolo eterno de sensibilidad, patriotismo y compromiso revolucionario, cuyo ejemplo continúa guiando el camino de generaciones de enfermeras y enfermeros».

El ministro destacó que la Enfermería cubana posee una identidad propia, construida sobre principios de humanismo, solidaridad y vocación de servicio, que se fortalece día a día en hospitales, policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros especializados y comunidades, «donde el personal de enfermería se convierte, muchas veces, en el rostro más cercano y humano de la atención médica».

También reconoció la invaluable labor de los docentes de Enfermería, que enseñan desde el conocimiento y desde el ejemplo, y forman profesionales competentes, y sobre todo, seres humanos sensibles y responsables; su contribución garantiza la continuidad y el fortalecimiento de una Enfermería cada vez más preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, añadió.

No existe cansancio capaz de apagar la vocación de quienes comprenden que cuidar es también un acto de esperanza, manifestó el ministro, y concluyó: «Allí donde hay un profesional cubano de la Enfermería hay una mano tendida, una palabra de aliento y la disposición permanente para acompañar al ser humano en sus momentos de mayor vulnerabilidad». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)