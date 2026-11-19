Washington, 19 nov.- El fin de semana dejó dos episodios que, por caminos distintos, mostraron hasta qué punto la vida cotidiana depende de infraestructuras tecnológicas que pueden parecer muy seguras, incluso que casi nunca se notan hasta que fallan.

Uno ocurrió en el espacio aéreo de Estados Unidos, el otro, en las herramientas digitales que millones de personas usan para trabajar, o sería más correcto decir, para casi todo. Ambos tuvieron alcance masivo y uno y otro obligaron a las autoridades y a las empresas a dar explicaciones.

En Estados Unidos, un fallo en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la cancelación y el retraso de miles de vuelos, la alerta se multiplicó de inmediato. Durante el fin de semana continuaron las demoras y las reprogramaciones, y solo el sábado se vieron afectados más de 14 000 vuelos, según los datos que circularon sobre el episodio.

En paralelo, Microsoft confirmó la restauración total de servicios como Teams, Outlook y Copilot tras una interrupción global que afectó a usuarios en todo el mundo. La compañía informó que los servicios habían vuelto a operar con normalidad, aunque el suceso dejó durante horas a empresas y equipos de trabajo sin sus canales habituales de comunicación.

Más allá de su coincidencia temporal, ambos fallos subrayan una misma dependencia, la aviación necesita sistemas de comunicación estables para operar con seguridad y puntualidad, las empresas necesitan plataformas digitales disponibles para sostener su ritmo diario.

Cuando esas bases se tambalean, el impacto no se mide solo en vuelos cancelados o en mensajes que no se envían, se mide en tiempo perdido, en costos operativos y en una confianza que cuesta más reconstruir que un servidor.

La FAA levantó la alerta y Microsoft restableció sus servicios, sin embargo, los sucesos, además, abren una interrogante para muchos ¿Obsolescencia tecnológica en la principal «potencia capitalista»?

Las interrupciones en las redes móviles fueron una constante. En agosto de 2026, una interrupción masiva de Verizon dejó a residentes y redes de emergencia desconectados en el sur de California. Un mes antes, en julio, T-Mobile sufrió una caída a nivel nacional que llevó a más de 62 000 clientes a reportar problemas con el servicio.

Los grandes proveedores de servicios en la nube también tuvieron su cuota de incidentes. Amazon Web Services (AWS) registró una interrupción regional en julio de 2026 que afectó el acceso a decenas de sitios web y servicios populares que dependen de su infraestructura.

No todos los fallos son puramente digitales, la propia FAA ya había vivido uno significativo antes del colapso de noviembre. En septiembre de 2026, un fallo en las líneas de comunicación de una instalación de control de tráfico aéreo en Filadelfia, agravado por el corte accidental de una fibra óptica de respaldo durante unas obras, provocó la demora o cancelación de aproximadamente 9 500 vuelos.

Este antecedente refuerza la idea de que la obsolescencia y la vulnerabilidad de los sistemas críticos no son un incidente aislado, sino una condición estructural que se manifiesta con regularidad en EE.UU.

(Por: Raúl Antonio Capote | Granma)