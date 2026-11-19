La Habana, 19 nov.- El pleno del Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, encabezado por la secretaria general de la organización Katia Rodríguez Ramos, analizó este miércoles el proceso de implementación de las transformaciones y el Código de Trabajo en el sector de la cultura.

El tema fue abordado por Fernando Rojas, asesor del ministro de Cultura, quien ofreció información acerca de la manera en que el sector asumirá estos cambios en un momento particularmente complejo para la nación.

Al respecto, la viceministra de Cultura, Lizette Martínez Luzardo, expresó la convicción de que los trabajadores del sector están comprometidos con las transformaciones, pese a las dificultades existentes. Por su parte, Santiago Badía González, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba, manifestó la confianza de esa organización en el sector cultural para llevar adelante el proceso.

Durante la sesión, en la que también participó el vicepresidente de la Uneac Yuris Nórido, se analizó y aprobó el informe de gestión del Comité Nacional del Sindicato correspondiente a la etapa. Asimismo, se dieron a conocer los resultados del movimiento emulativo Cultura en Revolución, que reconoció a Sancti Spíritus como provincia Vanguardia Nacional, mientras Guantánamo y Holguín resultaron destacadas. Las actividades centrales de la celebración tendrán lugar en La Habana, el 14 de diciembre, Día del Trabajador de la Cultura.

En el encuentro se entregó, además, la placa conmemorativa por el centenario del Comandante en Jefe, que otorga el Sindicato, al Teatro Nacional de Cuba y a Casa de las Américas, en reconocimiento a la excelente labor sindical de ambas instituciones.

En las conclusiones del pleno, Olga Yipsi González, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, afirmó que las transformaciones se insertan en procesos previos asumidos por la Revolución y constituyen una expresión del compromiso y la confianza del pueblo cubano en sus instituciones y en la vitalidad de la Revolución. Asimismo, manifestó su convencimiento de que el sector de la cultura estará a la altura de estos cambios, necesarios en las actuales circunstancias del país. (Tomado de Trabajadores)