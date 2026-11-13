Medios iraníes reportan «ataque hostil» contra ciudad de Sirik

Teherán, 13 nov.- La agencia oficial iraní IRNA informó hoy que la ciudad de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgan, fue blanco de un ataque.

El medio citó fuentes oficiales que describieron el hecho como un «ataque hostil».

Hasta el momento no se habían divulgado detalles sobre la naturaleza de la agresión ni sobre posibles víctimas o daños materiales.

El incidente se produce en medio de las tensiones regionales derivadas de la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán, que causó miles de muertos, según los reportes disponibles.

Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en varios países de la región. Posteriormente, Washington lanzó operaciones contra instalaciones en territorio iraní, mientras continuaban las discrepancias sobre la navegación en el estrecho de Ormuz y permanecían estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto. (Tomado de Prensa Latina)