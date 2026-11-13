Mayor parte de áreas del cementerio de Santa Cruz del Sur permanecen bajo maleza (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 13 nov.- La mayor parte de las áreas del cementerio local permanecen cubiertas de maleza, a pesar del esfuerzo que han hecho los pocos obreros con que cuenta la necrópolis para erradicar el problema. Varios de los que allí trabajaban se fueron a realizar otras faenas en busca de mejores salarios.

En ese lugar reposan los restos de los que dieron la vida por la Revolución cubana, quienes aportaron grandes esfuerzos al desarrollo económico, productivo y social de la demarcación y defendieron las conquistas del socialismo desde los barrios. De igual manera, descansan allí madres, padres, abuelos, hermanos, amigos y compañeros de labor inolvidables.

La Dirección de Servicios Comunales debe buscar alternativas inmediatas para movilizar a sus trabajadores y dejar al camposanto, lo más pronto posible, libre de la vegetación innecesaria, al pronosticarse que continúan las lluvias. De no hacerse con prontitud la necesaria chapea, se propiciará el incremento de los mosquitos en ese entorno y la proliferación del peligroso Aedes aegypti.

Si es importante eliminar microvertederos y mejorar la limpieza comunitaria en Santa Cruz del Sur, donde se requiere la contribución de la población y los colectivos laborales, también el cementerio local necesita un urgente quehacer.

Ante las precipitaciones recurrentes, el saneamiento ambiental cobra un valor estratégico no solo para cortar la cadena de transmisión de enfermedades vectoriales, sino como un indicador de la disciplina de velar por la higiene pública.

Más allá de su condición, los cementerios poseen un profundo significado simbólico en la vida de las personas: son espacios de recogimiento, memoria e identidad donde se resguarda el legado histórico y afectivo de una comunidad. Mantener este recinto sagrado libre de maleza trasciende la mera tarea laboral, es un deber ético y una muestra de respeto permanente hacia la historia local.