Luchas: cinco cubanos con oro en torneo de Caracas

La Habana.- CINCO gladiadores cubanos cerraron con medallas de oro en el torneo individual de la Liga Internacional de Luchas Olímpicas “Simón Bolívar”, que concluirá el próximo fin de semana en Caracas.

Cuba, bajo el nombre de Mambises, participa en esta edición del certamen con 16 representantes.

Entre ese quinteto, las palmas para el librista súper completo Darrell Lee, subcampeón de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, quien concretó saldo de cinco victorias sin derrotas, con 39 puntos a favor y ninguno en contra, para liderar su división con el máximo posible de 25 unidades.

Según explicó a JIT MartínTorres, comisionado nacional de este deporte, en ese estilo también se alzó con el cetro Vladimir Vila (57 kg), titular en Asunción.

“En ese peso hubo un triple empate y se decidió el título por puntos marcados. Él ganó varios combate por superioridad técnica y eso le favoreció”, comentó.

Con medalla de plata terminaron Jean Carlos Olivera (65 kg) y Jorge Belén (74 kg). Daniel Quiroga (85 kg) ocupó el tercer escaño.

El conjunto femenino también se alzó con dos presas de oro, gracias a los veloces pases atrás de Daniela Osorio (50 kg) y Zamantha Sebasco (57 kg).

Brenda Sterling (68 kg) obtuvo plata, y los terceros puestos recayeron en Leydi Marian (76 kg) y Dalianni Carrales (68 kg), quien se enroló en la nómina de Tigres (ESA)

Finalmente, en el estilo grecorromano apenas llegó una medalla y fue el oro de Joenni Gómez (77 kg), bronce en la cita regional de Asunción.

El próximo fin de semana se discutirán los torneos por equipos.

La escuadra masculina del estilo libre irá por bronce contra la de Venezuela C –los anfitriones inscribieron tres equipos–, en tanto las féminas del libre y la escuadra de la modalidad clásica enfrentarán a la de Venezuela A.

“Las mujeres y los grequistas debían discutir bronce. Pero el comité organizador decidió que enfrentaran al principal cuadro local, para brindarle mayor nivel al evento”, sentenció el comisionado nacional.

Pero aclaró Martín que si ganan los cubanos se quedarían con el oro, y si pierden obtendrían bronce. (Tomado de Jit)