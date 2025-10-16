Díaz-Canel y presidenta de partido bielorruso Bélaya Rus fortalecen lazos políticos en La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo una reunión oficial en la tarde de este miércoles con Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del partido político bielorruso Bélaya Rus.

El encuentro tuvo lugar tras la participación de la delegada en el Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, celebrado en la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López”.

Durante la cita, ambos dirigentes partidistas realizaron un repaso exhaustivo de los vínculos que unen tanto a sus organizaciones políticas como a sus respectivos países.

El jefe de Estado cubano destacó la importancia de estos intercambios, señalando su contribución positiva a las relaciones históricas entre Cuba y Bélarus, así como su papel fundamental para el desarrollo exitoso de todos los proyectos bilaterales en curso.

Por su parte, Olga Chemodanova enfatizó que el respeto mutuo es el principio que marca las relaciones entre ambos partidos y naciones.

En sus declaraciones, ratificó la existencia de “estrechos vínculos de amistad” que unen no solo a las organizaciones políticas, sino también a los gobiernos y pueblos de Cuba y Bélarus, haciendo una mención especial a la relación entre los presidentes Alexandr béLukashenko y Miguel Díaz-Canel.

La líder de Bélaya Rus afirmó con contundencia: “las relaciones entre nuestros partidos van a contribuir a las relaciones entre nuestros países”.

Para concluir, subrayó una postura de firmeza ante las adversidades externas, declarando que no existen “distancias geográficas ni bloqueos” que sean capaces de impedir el desarrollo de sus relaciones bilaterales. (Tomado de Cubadebate)