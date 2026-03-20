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Empresa artemiseña incorpora nuevos productores de tabaco al sol

Editor Web Radio Santa Cruz

Artemisa, Cuba. – Para beneficiar, principalmente, la fabricación nacional de cigarros, la Empresa de Acopio y Beneficio Lázaro Peña, de Artemisa, incorpora 17 nuevos productores a la obtención del tabaco al sol ensartado.

Este método a cielo abierto que en Cuba se utiliza para producir hojas con destino a fabricación de tripa y capote, tiene la ventaja, además, de aprovechar durante el proceso la luz solar, que mejora, según expertos, la calidad y textura del tabaco.

Lineidi Álvarez, jefe de producción de la Empresa de Acopio y Beneficio Lázaro Peña, de Artemisa, dice que hasta la fecha la obtención de tabaco al sol ensartado supera las 63 hectáreas, con lo cual esperan obtener unos 127 mil cujes.

Se involucran en este empeño productor de Mayabeque y Artemisa que ya pueden apreciar la calidad de la hoja que se logra empleando el método. (Tomado de Radio Reloj)

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