Llaman a mantener escuelas útiles en reunión de sector educacional santacruceño

Santa Cruz del Sur, 15 nov.- A mantener escuelas útiles con cultura del detalle en el actual período lectivo 2025-2026 en homenaje al Centenario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz llamó este viernes Silvia Torres Víctor, máxima funcionaria de la Dirección Municipal de Educación, a directores de la enseñanza general de la localidad santacruceña.

Tarea a cumplir de manera rigurosa, se indicó, es lo relacionado a estrategia y control de la asistencia y puntualidad a clases de estudiantes y educadores, donde es esencial también que prevalezcan en ese indicador la organización, exigencia, calidad y control del proceso docente educativo.

Por lo que se hace necesario estimular moralmente en matutinos a destacamentos y grupos más destacados en el deber primordial a fin de que se active mucho más la emulación en la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), con el apoyo de los Consejos de Dirección de los planteles, la familia como célula fundamental de la sociedad y la comunidad.

Otros asuntos analizados en la cita fueron la necesidad de cumplir con el examen autofocal y las pesquisas en los centros de enseñanzas y partes diarios para informar al sector de Salud Pública a partir del incremento de personas con fiebre a causa del dengue y el chincungunya, arbovirosis transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, debiéndose incrementar las medidas higiénico sanitarias.

En el transcurso de la jornada se enfatizó en el trabajo político ideológico a desarrollar en cada día de clases, el combate en las redes sociales para que la bandera de la verdad siempre prevalezca en alto, la atención a estudiantes matriculados en la escuela pedagógica camagüeyana, indicación dirigida a lograr la retención escolar, puntualidad y asistencia a las aulas.