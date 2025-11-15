Respalda Cuba en COP30 mecanismo de apoyo a países en desarrollo

La Habana, 15 nov.- En el ámbito de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30), Cuba respalda el reclamo de los países en desarrollo para la creación de un mecanismo de apoyo para Transiciones Justas.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, precisó en la red social X que a través de este mecanismo los países en desarrollo contarían con asesoría y respaldo técnico y financiero en sus esfuerzos nacionales de avanzar en la implementación del Acuerdo de París.

De acuerdo con el canciller, apoyan esta iniciativa gran parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en la COP30 en la ciudad de Belém, Brasil.

“Entre otros elementos, el mecanismo deberá evaluar el impacto de las medidas unilaterales en el comercio, como un obstáculo a la transición justa y al derecho al desarrollo de los países del Sur”, subrayó Rodríguez Parrilla.

Recientemente, a propósito del inicio del evento, el canciller cubano reiteró el compromiso de su país de contribuir al éxito de la COP, que, destacó, tiene la misión de renovar el compromiso con el multilateralismo y acelerar la implementación del Acuerdo de París en su décimo aniversario.

El acuerdo de París, en vigor desde 2016, incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones, así como una ruta para que las naciones desarrolladas ayuden a las que están en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)