Laina Pérez firma mejor actuación cubana en lid mundial de tiro

La Habana.- EL EQUIPO cubano de tiro deportivo que intervino en el Campeonato Mundial de Rifle y Pistola de El Cairo, en Egipto, cerró este jueves su participación en el certamen con un buen resultado de Laina Pérez.

En el evento de pistola a 25 metros la multimedallista panamericana y centrocaribeña logró acumulado de 282 puntos en precisión y 295 en tiro rápido, para una suma total de 577 unidades. Con ese resultado la matancera se posicionó en el puesto 37 de 85 concursantes.

Su actuación fue la segunda mejor nota de la competencia para una tiradora de América, superada únicamente por la exponente estadounidense Katelyn Morgan (582).

Laina, además, mejoró considerablemente lo conseguido en la anterior edición de este propio evento acogido en Bakú en 2023. Allí, la cubana se ubicó en el escaño 71 con 570 puntos.

En la ronda definitiva de la prueba se coronó Jiin Yang, de Corea del Sur (40), seguida por Qianxun Yao, de China (38) y Esha Sing, de India (30).

La presentación de Laina constituyó la nota más positiva de la selección de la Isla que asistió a la lid.

Antes, Jorge Grau había cerrado en el puesto 53 en la prueba de tiro rápido a 25 metros, superando su registro en la lid mundial precedente. Luego ancló en el puesto 114 de la pistola neumática a 10 metros.

Por su parte, la riflera Lisbet Hernández, terminó en el lugar 114 en el evento de aire a 10 metros y más tarde se ubicó en el escaño 89 en el rifle de tres posiciones a 50 metros.

En el evento mixto de la pistola de aire a 10 metros tampoco hubo registros significativos. Laina con 276 unidades y Grau con 279, terminaron como pareja en la penúltima plaza de la prueba. (Tomado de Jit)