Descubren una nueva especie de araña con un rasgo sorprendente

Moscú, 9 jun.- Científicos de The Wilderness Project, un grupo de conservación, descubrieron recientemente una nueva especie de araña cangrejo coronada que fluoresce bajo luz ultravioleta en la remota meseta de Lisima, en Angola, informa Reuters este martes.

Junto a esta araña, identificaron ocho nuevas especies de libélulas, tres saltamontes y unas 60 mariposas y polillas de vivos colores. También hallaron una araña de color naranja sangre que imita a las mariquitas.

Los investigadores realizaron estos descubrimientos en sus exploraciones en las aguas que alimentan cuatro grandes ríos africanos: el Congo, Okavango, Zambezi y Cuanza.

Estas especies enfrentan graves amenazas, como la deforestación, la minería de diamantes y la agricultura de tala y quema. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)