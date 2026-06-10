Netanyahu tenía un plan estratégico contra Irán antes de la llamada de Trump

Moscú, 9 jun.- Israel se preparaba para la mayor oleada de ataques contra Irán desde abril, con decenas de objetivos estratégicos que serían atacados este lunes, informa Axios, citando dos funcionarios israelíes.

Sin embargo, Benjamín Netanyahu accedió a retirarse si la República Islámica no atacaba tras mantener la noche del pasado domingo una conversación telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Una fuente señaló que, aunque hubo desacuerdos, el primer ministro israelí ordenó a sus altos mandos militares que cancelaran los ataques.

La crisis actual en Oriente Medio pone en evidencia la ruptura en intereses de Trump y Netanyahu

La llamada entre ambos líderes tuvo lugar en medio de una nueva escalada en la región, después de que Tel Aviv atacara el pasado domingo el sur de Beirut, la capital del Líbano, lo que motivó una represalia iraní con misiles contra el país hebreo.

En sus declaraciones, citadas por el canal israelí N12, el inquilino de la Casa Blanca señaló: «Le dije a ‘Bibi’ que más le vale tener mucho cuidado con lo que hace, porque podría quedarse solo frente a Irán muy pronto». Asimismo, el líder estadounidense aseguró que intervino para impedir un ataque de Israel contra la República Islámica, por lo que le pidió a Netanyahu que no reaccionara al ataque con misiles de Irán.

Mientras, una fuente israelí señaló a Axios que Trump argumentó que o bien lograría un acuerdo con Teherán en pocos días, lo que haría innecesarios los ataques; o no lo lograría, en cuyo caso podría liderar la ofensiva contra Irán. La llamada terminó sin una decisión clara por parte de Netanyahu, señalaron funcionarios estadounidenses, considerando que el líder estadounidense había logrado ganar tiempo.

Tras la exigencia de un alto el fuego por Trump, Tel Aviv ha suspendido sus incursiones contra la República Islámica, según declaró un alto funcionario israelí a Channel 12. Sin embargo, el Gobierno hebreo ha decidido que los bombardeos contra el sur del Líbano continuarán durante los próximos días.

Al mismo tiempo, Netanyahu, amenazó este lunes con atacar Irán, si la República Islámica comete el error de retomar su ofensiva contra el Estado hebreo. Israel tiene derecho a defenderse y mantendremos ese derecho, dijo en sus primeras declaraciones públicas desde que se reanudaron los combates contra Irán. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)