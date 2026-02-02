Llama la AHS a mantener unidad por la vida y la Patria

La Habana, 2 feb.- Con la firme voluntad martiana de que “Crear es pelear, crear es vencer”, la dirección nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) emitió una declaración que por su importancia, reproducimos íntegramente:

“Defender a Cuba hoy es defender la vida y el decoro, la justicia y la paz, el derecho que tenemos como pueblo a vivir tranquilos, sin presiones extranjeras, sin bloqueos ni amenazas de ningún tipo. Desde la Asociación Hermanos Saíz, soñamos con un mundo en el que prevalezca la bondad y la ayuda entre los países, un planeta con respeto entre todos, a pesar de las diferencias, una humanidad que disfrute la belleza de las artes y la solidaridad. Queremos un presente y un futuro sin guerras ni amenazas.

“Resulta vergonzoso que el gobierno estadounidense utilice como pretexto una “emergencia nacional” basada en un supuesto peligro de Cuba a la seguridad de ese país, para emitir una reciente Orden Ejecutiva, que se suma a otras acciones para hacer daño y asfixiar a nuestra nación… ¡Basta de mentiras y de maldad! ¡Basta de ese afán imperialista, que es capaz de llevar sufrimiento a pueblos enteros!

“Convocamos a los artistas y escritores del mundo, a los intelectuales, a los amantes de la justicia y la vida, a todas las personas dignas, a unirnos a favor del bien, a favor del humanismo y en contra de toda manifestación de fascismo e irrespeto a la independencia de las naciones.

“Los hijos de Cuba, sin importar donde estemos, debemos permanecer muy juntos en defensa de la vida y el bienestar de nuestro pueblo, que es defender también el bien de la Patria, el lugar donde tenemos nuestras raíces y familia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)