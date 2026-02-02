Las exportaciones de Havana Club crecieron a pesar del contexto

La Habana, 2 feb.- La empresa mixta Havana Club Internacional (HCI) creció en las exportaciones tanto a nivel internacional como nacional, a pesar del contexto difícil por el que atraviesa el mundo, signado por una crisis económica global, según informó a la prensa Amed Álvarez, director de marketing de la marca para el mercado cubano.

El directivo aseguró que la entidad cerró el año 2025 con más del 16 por ciento de incremento de las ventas en valor en la nación caribeña con respecto al plan que presentaron para esa etapa, y aunque no están satisfechos con ese resultado, afirmó que andan en el camino correcto y en la búsqueda de nuevas estrategias de exportación.

HCI presentó esta semana la nueva imagen de Selección Maestros de la colección Icónica, un producto que se renueva en el embotellado y la etiqueta sin perder para nada su esencia original y que rinde homenaje a los maestros roneros cubanos, cuyos saberes se encuentran en la codiciada lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

A pesar de que este ron vio la luz hace ya 15 años mantiene su sello distintivo y es altamente demandado por clientes y consumidores en el mercado nacional y extranjero, comentó el director de marketing de Havana Club.

Michael Merolli, director general de HCI informó que al presentar al mundo esta novedad dan un paso audaz, constituye un salto hacia un nuevo momento del ron Prestige y Selección de Maestros que es la expresión más alta de la gama icónica, esta exclusividad expresa la grandeza de la marca con un profundo legado cultural de Cuba, añadió.

Selección de Maestros, el único ron en el cual intervienen para su elaboración todos los maestros del ron ligero cubano, en su nueva imagen presenta en la etiqueta a La Giraldilla, símbolo de la capital de la Isla, un relieve que ofrece mayor visualidad y belleza, la botella con un formato alargado hasta la boca y estriada muestra un diseño moderno y elegante.

Con un 45 por ciento del grado de alcohol, el más fuerte de la gama, este ron combina aromas de cacao, café y tabaco, notas dulces que lo hacen agradable al paladar, explicaron los Maestros roneros, presentes en la presentación.

A unos 125 países llega el Havana Club, la marca de ron cubano más premiada, con más de 500 lauros, y tercera en el mundo, comercializado por la empresa mixta formada por Cuba Ron S.A y Pernord Ricard, de Francia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)