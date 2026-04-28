Listo Nuevitas para realizar la Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente

Nuevitas, 27 abr.- Este municipio del nordeste camagüeyano está listo para la primera etapa de la 65ª Campaña de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente, que se llevará a cabo en Cuba desde este 27 de abril al 2 de mayo.

Durante este período se prevé administrar una dosis a 952 infantes con edades comprendidas entre un mes y menos de tres años de edad.

El procedimiento consiste en aplicar, sobre la lengua del niño, dos gotas del preparado y es importante no ofrecer agua 30 minutos antes ni después de la inmunización.

Los niños que se encuentren enfermos durante el período planificado para la vacunación podrán recibir la dosis de antipolio entre el 4 y el 9 de mayo.

Asimismo, durante la segunda etapa del proceso, que se llevará a cabo del 15 al 20 de junio, se dispondrán nuevas dosis del inmunógeno y se reactivarán para 520 niños con nueve años de edad, en tanto del 22 al 27 de junio se realizarán la recuperación.

Es esencial la colaboración del personal de Salud y los factores de la comunidad para que la 65ª edición de la Campaña de Vacunación Antipoliomielítica sea exitosa, se requiere que 1472 niños reciban el medicamento, de los cuales 231 pertenecen al área de Salud Décimo Aniversario de Camalote y 721 al Francisco Peña Peña de la ciudad.

Cuba es territorio libre de poliomielitis cuatro meses después de iniciada la campaña de vacunación en 1962. Esta primera etapa coincide con las Semanas de Vacunación de las Américas (24) y la Semana Mundial de Inmunización (15). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)