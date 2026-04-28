Orientan a delegados santacruceños tareas por el Movimiento Mi Barrio por la Patria

Santa Cruz del Sur, 27 abr.- En la XXVll sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular (APP) de Santa Cruz del Sur correspondiente al XVlll período de mandatos, la presidenta del Órgano Araelia García Rojas, orientó a los delegados de circunscripción y presidentes de los nueve Consejos Populares (CP) con que se cuenta, el cumplimiento de las tareas a desarrollar en el Movimiento Popular Mi Barrio por la Patria.

En el encuentro quedó indicado el apoyo a dar también por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la preparación para la defensa, la producción de alimentos en patios, parcelas y organopónicos, el desarrollo de talleres comunitarios y actividades con la presencia de aficionados de las distintas manifestaciones artísticas del sector de la Cultura.

De suma importancia serán los barrios debates relacionados con el acontecer nacional e internacional, el control de los precios abusivos y especulativos con apoyo popular, la recogida de materias primas en los barrios, el trabajo de higienización en esos entornos y la recuperación de los módulos pecuarios, entre otras.

La máxima dirigente de la APP en Santa Cruz del Sur, informó a los delegados de circunscripción y presidentes de CP que al llevar a cabo tales acciones en el Movimiento Popular Mi Barrio por la Patria se evaluará de forma mensual lo que constituyen sus tres frentes Barrio Seguro, Participativo y Productivo.