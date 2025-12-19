Unidad Empresarial camagüeyana destaca por cumplimiento de plan y rendimiento financiero (+ Fotos)

Camagüey, 19 dic.- La Unidad Empresarial de Base Camagüey-Ciego de Ávila reconocida como una de las más destacadas de la Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera (ENCOMIL), anticipa rendimientos superiores para el año 2026.

Esta proyección se basa en un sólido encadenamiento productivo, la entrada a nuevos mercados y una atención especial en la calidad de sus productos.

Maide López García, directora de esta entidad, subrayó el notable cumplimiento del plan anual que superó los 108 millones de pesos hasta noviembre, gracias a aportes significativos provenientes de las ventas e ingresos. Este colectivo se distingue por ser uno de los más estables de su tipo en el país.

Este desempeño positivo se alinea con las acciones del gobierno dirigidas a corregir distorsiones económicas y reimpulsar la economía, enfocándose especialmente en el fortalecimiento de los canales de comercialización, como el comercio electrónico.

A través de la plataforma www.tiendalotengo.com, la UEB ofrece una variedad de productos esenciales, incluyendo artículos de aseo y colchones, con entrega a domicilio en menos de 72 horas, mostrando así un incremento en la eficiencia a medida que se cierra el año.

Yisel Baryolo García, una de las comerciales con tres años de experiencia en la UEB, destacó también la tienda minorista ubicada en el reparto Albaiza, que opera de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., ofreciendo precios competitivos.

De cara al nuevo calendario Encomil enfrenta retos importantes como el fortalecimiento de alianzas con nuevos actores económicos, incluyendo la Mipyme Aliadores, además de cumplir con los compromisos establecidos con el Ministerio de Comercio Interior.

Con un equipo compuesto por 30 trabajadores y un enfoque en el crecimiento a través de ventas, compras, arrendamiento de espacios y transporte, la Unidad Empresarial de Base Camagüey-Ciego de Ávila reafirma su posición como Vanguardia nacional, con la mirada puesta en diversificar su oferta hacia otros mercados como el de materiales de construcción. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)