Cuba denuncia agresividad histórica de EEUU y cuestiona a Marco Rubio

Mediante su cuenta de la red social X, el canciller, Bruno Rodríguez, tachó de irracional la agresión estadounidense, prolongada durante más de seis décadas, sin lograr su objetivo de acabar con el proceso revolucionario cubano.

“Resulta incomprensible que la administración estadounidense haya dedicado tantos años y movilizado ingentes recursos en un empeño sistemático por destruir y provocar caos en un país en desarrollo, relativamente pequeño y con escasa riqueza natural, sin lograr, no obstante, someterlo ni doblegar su soberanía”, escribió.

Rodríguez denunció que la política de Estados Unidos contra Cuba ha tenido como objetivo central deprimir, desarticular y destruir la economía nacional, utilizando su poderío económico, tecnológico y su capacidad coercitiva a escala global.

Subrayó que detrás de esta hostilidad persistente se encuentra el temor del gobierno estadounidense —y particularmente de su más alto representante diplomático— al “ejemplo rebelde e invicto” de la nación caribeña.

La Isla, a pesar del bloqueo y las presiones, ha logrado consolidar su independencia, promover una justicia social amplia, alcanzar elevados indicadores en salud, educación, cultura, deporte y desarrollo científico, y ejercer una solidaridad internacional en dimensiones únicas en el concierto de las naciones.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores destacó el prestigio y el respaldo que el país caribeño ha ganado en el ámbito internacional, precisamente por su coherencia ética, su resistencia frente a la adversidad y su compromiso con los pueblos del mundo.

En una conferencia de prensa este viernes, Rubio volvió a cargar contra el Gobierno cubano, al que responsabiliza por la aguda crisis sin mencionar el recio bloqueo económico, financiero y comercial mantenido y recrudecido por sucesivas administraciones estadounidense contra la isla caribeña.

Por el contrario, el secretario de Estado aseguró sin tapujos que “cualquier administración estadounidense, independientemente de su ideología, desearía un cambio radical en Cuba”. (Tomado de Prensa Latina)