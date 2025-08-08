Labor conjunta favorece recuperación de organopónico en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 8 ago.- Desde hace más de un mes se trabaja en la recuperación del organopónico, distante más de cinco kilómetros del entorno habitacional cabecera de Santa Cruz del sur, en una labor conjunta de trabajadores de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa y el productor Grabiel Reyes Aguilera de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cándido González.

El área cercana a la comunidad de El Francés cuenta con una cifra superior a los 100 canteros, los que por un tiempo estuvieron improductivos. Sin embargo está pronosticado que vuelvan a reverdecer con diversas variedades de hortalizas como la lechuga, la habichuela, el ají, el pepino, entre otras, según señaló Héctor Guasch Zerpa, delegado de la agricultura en el municipio.

Se conoció que más del 80 por ciento de los canteros están limpios y el 50 por ciento de unas seis hectáreas colindantes al terreno se encuentran listas para la plantación de guayaba y hortalizas. Con las producciones cooperadas de EPISUR y el santacruceño Reyes Aguilera del sector no estatal cooperativista se asegurará la comercialización de gran parte de las cosechas al pueblo.

Para el venidero domingo está programado un trabajo voluntario en el mencionado organopónico sureño con la participación de los máximos representantes y trabajadores de organismos y entidades locales. Se tiene como objetivo dejar lista la superficie cultivable para el 13 de agosto en saludo al natalicio 99 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.