Prevista reparación de camino en área rural santacruceña

Santa Cruz del Sur, 21 ago.- Más de 14 kilómetros de terraplén, desde la entrada de la carretera hacia la comunidad camagüeyana de Batalla de Las Guásimas hasta el poblado Forestal del municipio de Santa Cruz del Sur, serán reparados por brigadas del Complejo Agroindustrial Arrocero Ruta Invasora de la localidad de Vertientes y Transmet Provincial.

La información fue conocida en reunión realizada al mediodía de este martes en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) José Ramón Sánchez, enclavada en tierras del poblado de Cuatro Esquinas, perteneciente al Consejo Popular Forestal-Cuatro Compañeros, en el territorio santacruceño.

En el encuentro presidido por Jorge Enrique Sutil Sarabia, Gobernador en la Provincia de Camagüey y las máximas autoridades políticas y gubernamentales santacruceñas se indicó que serán entregados diez mil litros de combustible para la ejecución de la tarea, la que llevará un exhaustivo control cada jueves hasta su conclusión.

De igual manera se le dará seguimiento en el Consejo Popular Forestal-Cuatro Compañeros de estos predios a los programas sociales en los sectores de la Educación, Salud Pública, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) y a los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, a los que se les harán convenientes propuestas, además de la adecuada comercialización de carne y leche vacuna y diversas producciones agrícolas. (Fotos cortesía Héctor Guasch Zerpa)