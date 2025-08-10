Cuba evoca el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

La conmemoración fue oficialmente instituida el 23 de diciembre de 1994. Cada año la Unesco celebra este día compartiendo información sobre proyectos y actividades importantes en relación con un tema previamente establecido.

Los pueblo indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales.

A pesar de su diversidad la mayoría comparten aspectos comunes, entre ellos la forma de relacionarse con sus territorios y entorno, y la voluntad de preservar sus formas de organización, valores culturales, sociales y económicos que son diferentes a las normas predominantes en la sociedad actual.

De igual forma comparten los mismos desafíos al momento de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. En la actualidad se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo.

La comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, su cultura y su forma de vida. Este día es una oportunidad para crear consciencia sobre su situación. (Tomado de Prensa Latina)